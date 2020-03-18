İran'ın başkenti Tahran'da "Çarşamba Suri" kutlamalarına katılan 43 kişi gözaltına alındı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden İran'da yetkililerin "gerekli olmadıkça sokağa çıkmayın" çağrılarını umursamayan ve geleneksel "Çarşamba Suri" kutlamalarına katılarak sokaklarda patlayıcı maddelerle halkı rahatsız eden 43 kişi Tahran'da gözaltına alındı.
18.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:10
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden İran 'da yetkililerin "gerekli olmadıkça sokağa çıkmayın" çağrılarını umursamayan ve geleneksel "Çarşamba Suri" kutlamalarına katılarak sokaklarda patlayıcı maddelerle halkı rahatsız eden 43 kişi Tahran 'da gözaltına alındı.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına konuşan Tahran Emniyet Müdür Vekili Hamid Hüdavend, "Sokaklarda korku ve paniğe neden olup vatandaşların huzurunu kaçıran 43 kişi emniyet güçlerince gözaltına alındı." dedi.
Halkın bu yıl Kovid-19 salgınını önleme kapsamında yapılan çağrılara uyup geceyi evlerinde geçirdiğini belirten Hüdavend, başkent Tahran'da dün gece "Çarşamba Suri" kutlamaları için sokağa çıkan bazı kişilerden 48'inin patlayıcı maddeler nedeniyle yaralandığını söyledi.
Tahran'da 20 yaşındaki bir Afgan gencin ise hayatını kaybettiğini aktaran Hüdavend, olaylarda 2 polis memurunun da yaralandığını sözlerine ekledi.
Öte yandan, Kuzey Horasan eyaletinde ise patlayıcı madde sattıkları gerekçesiyle 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Çarşamba Suri kutlamalarında 3 kişi öldü
Ülke genelindeki "Çarşamba Suri" kutlamalarında 3 kişi hayatını kaybederken 1101 kişi de yaralandı. Geçen yılki "Çarşamba Suri" kutlamalarında ise 4 kişi ölmüş ve 1962 kişi yaralanmıştı.
İran'da Nevruz Bayramı öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamalarında özellikle çocuklar ve gençler yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişekler ve maytaplar patlatıyor. Bu kutlamalar her yıl İran'da pek çok kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor. Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da yeni yıl (Nevruz) 21 Mart'ta başlarken bu sene Şubat 29 gün olduğu için 20 Mart'ta başlıyor.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına konuşan Tahran Emniyet Müdür Vekili Hamid Hüdavend, "Sokaklarda korku ve paniğe neden olup vatandaşların huzurunu kaçıran 43 kişi emniyet güçlerince gözaltına alındı." dedi.
Halkın bu yıl Kovid-19 salgınını önleme kapsamında yapılan çağrılara uyup geceyi evlerinde geçirdiğini belirten Hüdavend, başkent Tahran'da dün gece "Çarşamba Suri" kutlamaları için sokağa çıkan bazı kişilerden 48'inin patlayıcı maddeler nedeniyle yaralandığını söyledi.
Tahran'da 20 yaşındaki bir Afgan gencin ise hayatını kaybettiğini aktaran Hüdavend, olaylarda 2 polis memurunun da yaralandığını sözlerine ekledi.
Öte yandan, Kuzey Horasan eyaletinde ise patlayıcı madde sattıkları gerekçesiyle 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Çarşamba Suri kutlamalarında 3 kişi öldü
Ülke genelindeki "Çarşamba Suri" kutlamalarında 3 kişi hayatını kaybederken 1101 kişi de yaralandı. Geçen yılki "Çarşamba Suri" kutlamalarında ise 4 kişi ölmüş ve 1962 kişi yaralanmıştı.
İran'da Nevruz Bayramı öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamalarında özellikle çocuklar ve gençler yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişekler ve maytaplar patlatıyor. Bu kutlamalar her yıl İran'da pek çok kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor. Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da yeni yıl (Nevruz) 21 Mart'ta başlarken bu sene Şubat 29 gün olduğu için 20 Mart'ta başlıyor.
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Kaynak: AA
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