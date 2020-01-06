Haberler » Güncel » İran'ın başkenti Tahran'da Süleymani için cenaze töreni düzenlendi - Haber

İran'ın başkenti Tahran'da Süleymani için cenaze töreni düzenlendi

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenlendi.

06.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:38 İran'ın başkenti Tahran'da Süleymani için cenaze töreni düzenlendi
Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için başkent 'da cenaze töreni düzenlendi.
İran lideri Ali Hamaney, Tahran Üniversitesi kampüsünde Süleymani'nin cenaze namazını kıldırdı. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Meclis Başkanı Ali Laricani, siyasi ve askeri yetkililer de cenaze törenine katıldı.
Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani, cenaze töreninde yaptıkları konuşmada ABD'ye tepki gösterdi.
Başkent Tahran'ın İnkılap ve Azadi meydanları başta olmak üzere tüm meydan ve caddelerde anma törenleri düzenlendi. İran devrimi için sembolik öneme sahip Azadi Meydanı'na kadar düzenlenen yürüyüşün ardından Süleymani'nin cenazesi helikopterle Kum kentine götürüldü.
Süleymani'nin cenazesi, bu akşam Kum kentinde yapılacak törenin ardından yarın doğduğu yer olan Kirman kentinde toprağa verilecek.
Kasım Süleymani'nin Tahran'daki cenaze törenine halkın yoğun katılımı dikkati çekti.
ABD Savunma Bakanlığı, 3 Ocak'ta, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Kasım Süleymani, Tahran, İran, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:20   Kayseri'de kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu - Haber
18:20   Bolivya 3 Mayıs'ta genel seçime gidiyor - Haber
18:19   Ssb 2019 faaliyetleri basın toplantısı-1 - Haber
18:18   'Etki Hızlandırıcı Vakıf Senedi' törenle imzalandı - Haber
18:18   Muğla fethiye'de 'evlilik affı' düzenlemesi iddiasına tepki - Haber
17:51   Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti - Haber
17:48   Meteoroloji 10 il için için kuvvetli yağış uyarısı yaptı - Haber
15:58   Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Haber
15:48   Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi - Haber
15:33   Belediyede şoför olan Niler Albayrak: Bir dönem cinsel ilişki işçiliği yaptım - Haber
6.01.2020 18:22:53