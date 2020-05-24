İran'ın başkenti Tahran'da yangın

İran'ın başkenti Tahran'da yangınTuba KARA, (DHA)- İran'da bir AVM'de yangın çıktı.

24.05.2020 14:30 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:37
İran'ın başkenti Tahran'da yangın
Tuba KARA, (DHA)- İran'da bir AVM'de yangın çıktı. AVM'nin büyük bir kısmının yangın nedeniyle hasar gördüğü ve kullanılmaz hale geldiği bildirildi.
Başkent Tahran'daki Shahid Boroujerdi kasabasında bulunan Besat karayolu üzerindeki bir AVM'de, dün gece yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, binanın büyük bir bölümünün hasar gördüğü ve kullanılmaz hale geldiği ifade edildi. İtfaiye sözcüsü Seyed Celal Maleki, ekiplerin AVM'nin önüne geldiği sırada binanın üçüncü katındaki yaklaşık 500 metrekare bir alanın yandığını belirtti. Öte yandan, bina içerisinde patlamaların da meydana geldiği ve buna bağlı olarak çatının çöktüğü bilgisini paylaştı. Yangının söndürüldüğü, can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı bildirildi. İran’ın başkenti Tahran’da yangın

Kaynak: DHA

Etiketler: Tahran, İran, DHA, Güncel, Haber

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