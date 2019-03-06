İran'ın Elektrik Şebekesi Rusya'ya Bağlanacak

İran
Enerji Bakanı, halihazırda takas anlaşmasının uygulandığı Azerbaycan
üzerinden Rusya
elektrik sistemine de bağlanacaklarını söyledi.
Erdekaniyan, Azerbaycan Cumhuriyeti
ekonomi bakanı Şahin Mustafayev ile görüşmesinde yaptığı açıklamada, İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan
arasında temiz enerji konusunda işbirliği imkanının sağlandığını söyledi. İran enerji bakanı, İran ve Azerbaycan cumhuriyeti arasında halihazırda enerji konusunda takas anlaşmasının mevcut olduğunu belirterek, iki ülkenin su ve elektrik bölümlerinde iyi bir işbirliğine sahip olduğunu söyledi.
Azerbaycan ekonomi bakanı da, iki ülkenin tarihi ilişkilerine ve ortaklıklarına temasla, İran ve Azerbaycan Cumhuriyetinin; 'İran, Azerbaycan Cumhuriyeti, Rusya' ile öte yandan 'İran, Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan
' ve 'İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye
' arasında işbirliği konusunda ortak görüşte olduklarını söyledi.
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Azerbaycan, Rusya Federasyonu, İran, Sektörel
Kaynak: Enerjienstitusu.com