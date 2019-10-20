Haberler » 3. Sayfa » İran'ın en büyük petrol tesisinde yangın

İran'ın en büyük petrol tesisinde yangın

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde bulunan ülkenin en büyük petrol tesisinde yangın çıktı.

20.10.2019 17:33İran'ın en büyük petrol tesisinde yangın
İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde bulunan ülkenin en büyük petrol tesisinde yangın çıktı.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Abadan petrol tesisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Abadan Petrol Tesisi Halkla İlişkiler Müdürü Ali Nurbahşi, tesisin 55'inci bölümünde çıkan yangının kontrol altına alındığını, can kaybı olmadığını söyledi. Bakhsh, "Yangının nedenleri araştırılıyor, ancak yangının nedeni sızıntı veya yüksek sıcaklıklardan olabilir" dedi. - TAHRAN

Irak, İran, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:52 Kurtköy'de bir fabrikanın bahçesinde bulunan paletler alev alev yanıyor.
18:50 Kocaeli'de işçileri taşıyan midibüs 6 metre yükseklikten uçtu: 1'i ağır 6 yaralı
18:44 Husumetlisine ateş etti, eşini öldürdü
18:25 Gümüşhane'de trafik kazası: 2 yaralı
18:20 Nehirde boğularak ölen Halil Tosun son yolculuğuna uğurlandı
18:09 Kocaeli'de işçileri taşıyan midibüs 6 metre yükseklikten uçtu: 1'i ağır 6 yaralı
18:04 Kavaklıdere'de kaza: 1 ölü
20.10.2019 18:59:11