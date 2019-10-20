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- İran'ın en büyük petrol tesisinde yangın

- İran'ın en büyük petrol tesisinde yangınTAHRAN - İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde bulunan ülkenin en büyük petrol tesisinde yangın çıktı.

20.10.2019 18:24
- İran'ın en büyük petrol tesisinde yangın
TAHRAN - İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde bulunan ülkenin en büyük petrol tesisinde yangın çıktı.
İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Abadan petrol tesisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Abadan Petrol Tesisi Halkla İlişkiler Müdürü Ali Nurbahşi, tesisin 55'inci bölümünde çıkan yangının kontrol altına alındığını, can kaybı olmadığını söyledi. Bakhsh, "Yangının nedenleri araştırılıyor, ancak yangının nedeni sızıntı veya yüksek sıcaklıklardan olabilir" dedi.
- İran'ın en büyük petrol tesisinde yangın

İran, Güncel

Kaynak: İHA

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