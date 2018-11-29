İran'ın Erzurum Başkonsolosu Soltanzadeh'den Rektör Karabulut'a Ziyaret

29 Kasım 2018 Perşembe 14:55



29 Kasım 2018 Perşembe 14:55

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh ve Başkonsolos Yardımcısı Mir Hadi Mousavi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a iade-i ziyarette bulundu.Karşılıklı iyi niyet dileklerinin sunulduğu görüşmede, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin İran'daki komşu üniversitelerle işbirliği yapabileceği konular üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Prof. Dr. Karabulut, iki komşu ülke ve komşu üniversiteler arasında yapılabilecek ortak programlar konusundaki ilgi ve alakalarından dolayı Başkonsolos Dr. Sajad Soltanzadeh'e teşekkürlerini iletti. - AĞRI