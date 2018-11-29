İran'ın Erzurum Başkonsolosu Soltanzaden, Aiçü'yü Ziyaret Etti

29 Kasım 2018 Perşembe 16:17



29 Kasım 2018 Perşembe 16:17

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzaden, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u ziyaret etti.Beraberinde Başkonsolos Yardımcısı Mir Hadi Mousavi ile AİÇÜ'ye gelen Soltanzaden, rektör Prof. Dr. Karabulut'a ziyarette bulundu.Karşılıklı iyi niyet dileklerinin sunulduğu görüşmede, AİÇÜ'nün İran'daki komşu üniversitelerle iş birliği yapabileceği konular üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Karabulut, iki komşu ülke ve komşu üniversiteler arasında yapılabilecek ortak programlar konusundaki ilgi ve alakalarından dolayı Soltanzaden'e teşekkürlerini iletti.