İran'ın Erzurum Başkonsolosu Soltanzaden'in Ziyaretleri

20 Kasım 2018 Salı 13:36



20 Kasım 2018 Salı 13:36

İran'ın Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzaden, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'ı ziyaret etti.İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin konuşulduğu ziyarette açıklamada bulunan Soltanzaden, kendisine Türkiye ile ticari ve ortak ilişkileri geliştirmek için yetki verildiğini söyledi.Erzurum ile ticaret ve kültürel anlamda ilişkileri daha da güçlendirebileceklerini ifade eden Soltanzaden, "Erzurum kardeş şehir Tebriz'e daha sık gidip gelmenizi bekliyorum. Bizler Türkiye'yi ve Erzurum'u çok seviyoruz." diye konuştu.Başkan Bulutlar da tarihi bağları çok eskilere dayanan iki ülkenin ekonomik ve kültürel ilişkilerini mutlaka geliştirmesi gerektiğini belirterek, "Erzurum'da Tebriz Kapı bölgemiz var ve bu adı İran Tebriz'den almıştır. Eskiden deve kervanlarıyla İran'dan gelip Erzurum Tebriz Kapı'da ticaret yapılırmış. Bu ticareti günümüz şartlarına göre mutlaka geliştirmeliyiz." diye konuştu.