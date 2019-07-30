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İran'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısına idam cezası

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi'ye eşini öldürmesinden dolayı idam cezası verildi.

30.07.2019 13:25 İran'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısına idam cezası
İran'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi'ye eşini öldürmesinden dolayı idam cezası verildi.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, eşini öldürdüğünü itiraf eden eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Tahran Belediye Başkanı Necefi'ye idam cezası verildiğini açıkladı. İsmaili, Necefi'ye ruhsatsız silah taşımaktan 2 yıl hapis cezası, eşi Mitra Ustad'ı öldürmekten ise idam cezası verildiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Tahran Belediye Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Necefi, eşi Mitra Ustad'ı silahla öldürmüş ve polise teslim olarak cinayeti itiraf etmişti. - TAHRAN

fuat oktay, Tahran, İran, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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