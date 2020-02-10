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İran'ın füze saldırısında beyin travması geçiren ABD'li asker sayısı 100'ü geçti

İran’ın Irak’taki Amerikan üssüne gerçekleştirdiği saldırı 100’den fazla Amerika Birleşik Devletleri (ABD) askerinde travmatik beyin hasarına sebep oldu.

10.02.2020 21:29 | Son Güncelleme: 10.02.2020 21:29İran'ın füze saldırısında beyin travması geçiren ABD'li asker sayısı 100'ü geçti
'ın 'taki Amerikan üssüne gerçekleştirdiği saldırı sonrasında 100'den fazla Amerika Birleşik Devletleri (ABD) askerinde travmatik beyin hasarı oluştu. Amerikalı yetkililer geçtiğimiz ay 64 olarak tespit edilen beyin travması geçiren asker sayısının 100'ü aştığını bildirdi.

Reuters'in haberine göre ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ise bu konuda yorum yapmadı. Ancak daha önceki açıklamasında beyin travması belirtilerinin sonradan ortaya çıkabileceğini ve bu sayının artabileceğini duyurmuştu.
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Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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