İran'ın güneybatısındaki petrokimya rafinerisinde yangın
İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde bulunan bir petrokimya rafinerisinde yangın çıktı.
25.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:18
İran 'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde bulunan bir petrokimya rafinerisinde yangın çıktı.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Irak sınırında yer alan Abadan kentindeki rafinerinin 800'üncü biriminde elektrik sistemlerindeki arıza nedeniyle yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa süre içinde söndürülen yangında 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Irak sınırında yer alan Abadan kentindeki rafinerinin 800'üncü biriminde elektrik sistemlerindeki arıza nedeniyle yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa süre içinde söndürülen yangında 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
Kaynak: AA