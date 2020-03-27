İran'ın güneydoğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneydoğusundaki Kirman eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
27.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:43
İran 'ın güneydoğusundaki Kirman eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Faryab ilçesi olan 5,4 büyüklükteki deprem, yerel saatle 11.10'da kaydedildi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Faryab ilçesi olan 5,4 büyüklükteki deprem, yerel saatle 11.10'da kaydedildi.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Tahran Üniversitesi, Faryab, Deprem, İran, Dünya