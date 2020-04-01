Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İran'ın güneyindeki sel felaketinde ölenlerin sayısı 21'e yükseldi

İran'ın güney bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

01.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:44
İran'ın güneyindeki sel felaketinde ölenlerin sayısı 21'e yükseldi
İran 'ın güney bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.
Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) yaptığı açıklamada, "22 Mart'tan bu yana Fars eyaletinde 11 kişi, Hürmüzgan ve Kum'da 3'er kişi, Sistan-Beluçistan'da 2 kişi, Buşehr ve Huzistan eyaletlerinde de 1'er kişi selde hayatını kaybetti." dedi.
Hürmüzgan eyaletinde kayıp bir kişinin aranmasına devam edildiğini aktaran Halidi, sel nedeniyle 14 kişinin ise yaralandığını kaydetti.
Halidi, 30 Mart Pazar günü yaptığı açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısını 18 olarak duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: 22 Mart, İran, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İran'ın güneyindeki sel felaketinde ölenlerin sayısı 21'e yükseldi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Tatlıtuğ’dan ilk açıklama Haberler
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Tatlıtuğ'dan ilk açıklama
Diyanet’ten fetva: Milli Dayanışma Kampanyası’na zekat vermek caizdir Haberler
Diyanet'ten fetva: Milli Dayanışma Kampanyası'na zekat vermek caizdir
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi Haberler
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Dolu otobüsler için ’Organize kötülük’ diyen İmamoğlu’na AK Parti cephesinden yanıt Haberler
Dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na AK Parti cephesinden yanıt
Vatandaşlar, 1000 TL’lik yardım parasını almak için PTT’ye koştu Haberler
Vatandaşlar, 1000 TL'lik yardım parasını almak için PTT'ye koştu
BOTAŞ’ın bağış için işçiye attığı kesinti mesajı tartışma yarattı Haberler
BOTAŞ'ın bağış için işçiye attığı kesinti mesajı tartışma yarattı
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı! Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor Haberler
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı! Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor
Bakkaldan ilginç korona önlemi! Siparişleri sopa ile uzatıyor Haberler
Bakkaldan ilginç korona önlemi! Siparişleri sopa ile uzatıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

12:19: Vatandaşlar pazara ateşleri ölçülerek alınmaya başlandı - KIRKLARELİ - Haber 12:19: DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ-TEKRAR - Haber 12:18: Niğde'de sağlıkçılar için siper yaptılar - Haber 12:18: Nostaljik tramvay yolcusuz kaldı - Haber 12:17: Erdemli'de havuz başında nikah uygulaması - Haber 11:58: Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir - Haber 11:50: Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi - Ekonomi 11:33: Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor - Haber 11:27: BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı - Haber 11:25: İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti - Haber 10:37: Yasağı ihlal eden yaşlı vatandaş, evine dolmuşla dönmek istedi: Arabanız benzin yakıyor, devlete zarar vermeyelim - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber