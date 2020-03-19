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İran'ın Hoy kentinde 4,1 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü İran'ın Hoy kentinde, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

19.03.2020 02:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 02:30
İran'ın Hoy kentinde 4,1 büyüklüğünde deprem
Merkez üssü İran'ın Hoy kentinde, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 02.07'de İran'ın Hoy kentinde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Deprem, AFAD, İran, Güncel

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