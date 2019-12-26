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İran'ın Huzistan eyaletinde 14 kişi gözaltına alındı

İran'ın Huzistan eyaletinde ayrılıkçı Nadal Hareketi üyesi olduğu öne sürülen 13 kişi ile Londra merkezli "Iran International" televizyonuna çalıştığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

26.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:30 İran'ın Huzistan eyaletinde 14 kişi gözaltına alındı
'ın Huzistan eyaletinde ayrılıkçı Nadal Hareketi üyesi olduğu öne sürülen 13 kişi ile merkezli "Iran International" televizyonuna çalıştığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
Fars Ajansına göre, emniyet güçleri, Huzistan eyaletinde benzin zammı gösterilerinde olaylara karışan ve İran'ın "terör örgütü" kabul ettiği Nadal Hareketi üyesi olduğu iddia edilen 13 kişiyi, beraberlerinde çeşitli çap ve marka silahlarla yakaladı.
İran yönetimi, kasım ayında meydana gelen sokak olaylarında emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu ölen göstericiler hakkında resmi açıklama yapmaktan kaçınırken, söz konusu olaylarda hayatını kaybedenlerin çoğunun, göstericilerin arasına sızan rejim karşıtı unsurlar tarafından öldürüldüğünü iddia ediyor.
International TV çalışanı gözaltına alındı
Bu arada Huzistan Emniyet Müdürü Haydar Abbaszade, Suudi Arabistan'a yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Iran International televizyonuna çalıştığı gerekçesiyle 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansına (YJC) konuşan Abbaszade, "(Benzin zammı gösterilerinde) International TV'ye Mahşehir'den anbean haber gönderen bir kişi gözaltına alınmıştır." dedi.
İran Emniyet Genel Müdürü Hüseyin Eşteri de yaptığı yazılı açıklamada, İran rejimine "düşman" medya organlarına haber, fotoğraf ve görüntü göndermenin kanunen suç olduğunu hatırlatarak, bu suçu işleyenler hakkında kanuni işlem başlatılacağını bildirdi.
İran İstihbarat Bakanlığı 30 Kasım'da yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde söz konusu televizyon kanalına çalıştığı öne sürülen kişilerin gözaltına alındığını duyurmuştu. Gözaltına alınan kişilerin kimlikleri ve sayısı belirtilmemişti.
Benzin zammı gösterileri
ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor dönemden geçen İran halkı, 15 Kasım'da Yargı Erki Başkanı, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanından oluşan Ekonomi Koordinasyon Yüksek Konseyinin kararıyla benzin fiyatının 1000 tümenden 3 bin tümene yükseltilmesinin ardından protestolara başlamıştı.
Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı.
Gösterilerdeki ölü ve yaralı sayısı hakkında İran makamlarınca resmi açıklama yapılmazken, Uluslararası Af Örgütü en az 304 kişinin öldüğünü belirtmişti.

Londra, İran, TV, Güncel

Kaynak: AA

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