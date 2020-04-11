Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İran'ın idam ettiği mahkumun IKBY tarafından iade edildiği iddiası

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümeti, İran'ın idam ettiği firari mahkumun hapishaneden kaçtıktan sonra önce kendilerine sığındığı ve ardından yeniden Tahran yönetimine iade edildiği yönündeki iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

11.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:28
İran'ın idam ettiği mahkumun IKBY tarafından iade edildiği iddiası
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümeti, İran 'ın idam ettiği firari mahkumun hapishaneden kaçtıktan sonra önce kendilerine sığındığı ve ardından yeniden Tahran yönetimine iade edildiği yönündeki iddialarla ilgili soruşturma başlattı.
IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil tarafından yapılan yazılı açıklamada, medyada, İran'ın Sakız kentinden olan Mustafa Selimi'nin IKBY'ye sığındığı ve ardından sınır üzerindeki Süleymaniye 'nin Pencivin ilçesi emniyet güçlerince yeniden İran'a teslim edildiğine yönelik birçok haberin çıktığını ifade etti.
Adil, Erbil yönetiminin bu durumdan haberdar olmadığını, Selimi teslim edilmişse de bunun hükümetin bilgisi dahilinde gerçekleşmediğini kaydetti.
Hükümet Sözcüsü Adil, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin olayın aydınlığa kavuşturulması için soruşturma heyetinin kurulması talimatını verdiğini aktardı.
Selimi'nin firardan sonra sığındığı bölge Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin hakimiyetinde bulunuyor. Bu yüzden yerel medyada, Erbil yönetimine haber verilmeden Süleymaniye'deki yetkililerin Selimi'yi İran'a iade ettiği öne sürülüyor.
Selimi'nin firarı ve idam edilmesi
İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Sakız kentindeki cezaevinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) korkusuyla 27 Mart'ta 74 mahkum firar etmişti.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına bugün konuşan Kürdistan eyaleti Devrim ve Genel Başsavcısı Muhammed Cebbari, firarı organize eden Selimi adlı bir mahkum olduğunu, 2004'te silahlı soygun ve iki polis memurunu öldürmek suçlamalarıyla idama mahkum edildiğini ve yakalandıktan sonra şu ana kadar bekletilen idam hükmünün uygulandığını bildirmişti.
İran'ın açıklamalarının aksine IKBY medyasındaki haberler ise söz konusu şahsın İran'a muhalif Irak'ta konuşlanan İran Kürdistan Demokrat Partisinin bir üyesi olduğu yönünde.

Kaynak: AA

Etiketler: Süleymaniye, İran, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
İstanbul’da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında Haberler
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze’den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Haberler ›› Güncel ››İran'ın idam ettiği mahkumun IKBY tarafından iade edildiği iddiası - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:10: Elazığ'da geri dönüşüm malzemesi taşıyan kamyonette yangın çıktı - Haber 17:09: Konya'da 1 mahalle karantinaya alındı - Haber 17:09: Silifke'de bir şahsın bahçesindeki zeytin ağaçları ikinci kez kesildi - Haber 17:08: Mersin'de bekçiler sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını evine götürdü - Haber 17:06: Polise yalvardılar ama cezadan kaçamadılar - Haber 16:54: Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi - Haber 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin 14:46: Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı - Haber