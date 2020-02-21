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İran'ın Kirmanşah eyaletinde seçim nedeniyle okullar tatil edildi

İran'ın Kirmanşah eyaletinde seçim nedeniyle okulların Cumartesi günü tatil ilan edildiği duyuruldu.

21.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:46İran'ın Kirmanşah eyaletinde seçim nedeniyle okullar tatil edildi
'ın Kirmanşah eyaletinde seçim nedeniyle okulların Cumartesi günü tatil ilan edildiği duyuruldu.

İran'ın Kirmanşah eyaletinde yarın oy kullanma işleminin uzun süreceği ihtimaline karşı ilk, orta ve lise düzeyindeki okulların tatil edildiği duyuruldu. Kirmanşah Milli Eğitim Müdürü Mecid Yezdanpenah, "Kirmanşah eyaletinde seçime giren adayların çok olmasından, oy verme işleminin ve oy sayımının uzama ihtimalinden dolayı Kirmanşah eyaletindeki bütün okullar yarın tatil edilmiştir" dedi. Yezdanpenah, "Bu tatil bütün ilk, orta ve lise düzeyinde olmak üzere bütün okulları kapsamaktadır. Ancak çevre ilçelerde okulların tatil edilip edilmeyeceği henüz kesinleştirilmedi" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

İran, Güncel

Kaynak: İHA

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