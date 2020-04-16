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İran'ın korona salgını nedeniyle teslim ettiği terörist tutuklandı

İran'ın korona salgını nedeniyle teslim ettiği terörist tutuklandı İran'ın korona virüsü salgını nedeniyle tahliye ederek teslim ettiği terörist, Van'da çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

16.04.2020 09:02 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:03
İran 'ın korona salgını nedeniyle teslim ettiği terörist tutuklandı
VAN - İran'ın korona virüsü salgını nedeniyle tahliye ederek teslim ettiği terörist, Van 'da çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İran'da güvenlik güçleriyle girdiği çatışma neticesinde yakalanıp cezaevine konulan ve korona virüsü salgıyla mücadele kapsamında tahliye edilip Hakkari'de teslim edilen Argeş kod adlı F.D. isimli örgüt mensubunun 11 Nisan 2020 günü Van'a getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Sorgusunda örgüt mensubu F.D., 2015 ve 2016 yıllarında Başkale Kamışlı Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ve Başkale Eşmepınar Jandarma Karakoluna yapılan silahlı saldırı ile Başkale/Çamlık bölgesinde yola döşenen yayın/EYP'li saldırı olayları hakkında itiraflarda bulunmuş, Özalp ilçesi kırsalında bulunan bir karakola yapılan silahlı saldırı olayında ise bulunduğunu beyan etmiştir. Örgüt mensubu, hakkında hazırlanan tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Silahlı terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi. İran’ın korona salgını nedeniyle teslim ettiği terörist tutuklandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Başkale, İran, Van, 3. Sayfa
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