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İran'ın Kum kentindeki türbe koronavirüs nedeniyle ziyaretlere kapatıldı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kum'daki Fatıma-i Masume Türbesi ve Cemkaran Camisi ziyaretlere kapatıldı.

17.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:32
İran 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kum'daki Fatıma-i Masume Türbesi ve Cemkaran Camisi ziyaretlere kapatıldı. İran'da Kovid-19 ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmesinin ardından türbelerin ziyaretlere kapatılmaması tartışma konusu olmuştu. Bazı İranlıların ise kapalı türbe önünde ibadet etmesi dikkat çekti.
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İran'ın Kum kentindeki türbe koronavirüs nedeniyle ziyaretlere kapatıldı

Kaynak: AA

Etiketler : İran, Güncel

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