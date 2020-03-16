İran'ın Kum ve Meşhed kentindeki türbeler koronavirüs nedeniyle ziyaretlere kapatıldı
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kum'daki Fatıma-i Masume Türbesi ve Cemkaran Camisi ile Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi ziyaretlere kapatıldı.
16.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:18
İran 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kum'daki Fatıma-i Masume Türbesi ve Cemkaran Camisi ile Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi ziyaretlere kapatıldı.
İran devlet televizyonundaki habere göre, Masume Türbesi ve Cemkaran Camisi mütevelli heyetleri ile Kum Valiliği koronavirüs önlemleri çerçevesinde bu mekanların ziyaretlere kapatılmasına karar verdi.
Öte yandan Fars Haber Ajansının haberine göre de ülkenin doğusundaki Rezevi Horasanı eyaletinin merkezi Meşhed'de bulunan İmam Rıza Türbesi de ziyaretlere kapatıldı.
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle can kaybı 853'e, vaka sayısı da 14 bin 991'e yükselmişti.
İran'da Kovid-19 ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmesinin ardından türbelerin ziyaretlere kapatılmaması tartışma konusu olmuştu.
İran devlet televizyonundaki habere göre, Masume Türbesi ve Cemkaran Camisi mütevelli heyetleri ile Kum Valiliği koronavirüs önlemleri çerçevesinde bu mekanların ziyaretlere kapatılmasına karar verdi.
Öte yandan Fars Haber Ajansının haberine göre de ülkenin doğusundaki Rezevi Horasanı eyaletinin merkezi Meşhed'de bulunan İmam Rıza Türbesi de ziyaretlere kapatıldı.
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle can kaybı 853'e, vaka sayısı da 14 bin 991'e yükselmişti.
İran'da Kovid-19 ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmesinin ardından türbelerin ziyaretlere kapatılmaması tartışma konusu olmuştu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Güncel
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Güncel
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti