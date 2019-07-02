02.07.2019 19:52
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İran'ın kuzeybatısındaki çatışmada iki asker öldü

İran

İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Çaldıran ilçesinde Devrim Muhafızları Ordusu ile silahlı bir grup arasındaki çatışmada 2 asker hayatını kaybetti, 2 militan öldürüldü.

İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Çaldıran ilçesinde Devrim Muhafızları Ordusu ile silahlı bir grup arasındaki çatışmada 2 asker hayatını kaybetti, 2 militan öldürüldü.
Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Batı Azerbaycan'ın Çaldıran ilçesinde sabah saatlerinde sınırdan sızmaya çalışan küresel emperyalizme bağlı devrim karşıtı teröristlerle askerler arasında çıkan çatışmada iki askerin hayatını kaybettiği" belirtildi.
Çatışmada iki militanın öldürüldüğü, çok sayıda militanın da yaralandığı aktarıldı.
Kaçan teröristlere yönelik bölgede operasyon başlatıldığı bilgisi verilen açıklamada ayrıca, çatışmaların ardından militanlara ait çok miktarda silah, mühimmat ve haberleşme teçhizatının ele geçirildiği kaydedildi.
İran'ın kuzeybatısında Türkiye sınırına yakın noktadaki Çaldıran bölgesi zaman zaman İran askerleri ile terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK militanları arasındaki çatışmalara sahne oluyor.
Kaynak: AA
Çaldıran, İran, Güncel

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