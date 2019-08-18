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İran'ın Londra büyükelçisi: Grace 1, bu gece yola çıkacak

İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baeidinejad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Grace 1 tankerinin (yeni adıyla Adrian Darya 1) bu gece yola çıkacağını açıkladı.

18.08.2019 17:09 İran'ın Londra büyükelçisi: Grace 1, bu gece yola çıkacak
İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baeidinejad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Grace 1 tankerinin (yeni adıyla Adrian Darya 1) bu gece yola çıkacağını açıkladı.

İran'ın Londra'daki Büyükelçisi Hamid Baeidinejad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Perşembe günkü alıkoymanın kaldırılmasından bu yana gemideki tam mürettebatın konuşlandırılması için gün boyu çaba sarf edildi. Koordinatörle olan temaslar an ve an takip ediliyor. Geminin bu gece yola çıkması bekleniyor ve iki uzman mühendislik ekibi Cebelitarık'tan farklı rotalarda geliyor" ifadelerini kullandı.



Londra, İran, Güncel

Kaynak: DHA

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