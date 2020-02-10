Haberler » Politika » İran'ın Necef Başkonsolosluğu yeniden faaliyete geçti - Haberler

İran'ın Necef Başkonsolosluğu yeniden faaliyete geçti

Irak'ta hükümet karşıtı protestocular tarafından 3 defa ateşe verilen İran'ın Necef Başkonsolosluğunun yeniden faaliyete başladığı bildirildi.

10.02.2020 17:13 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:13İran'ın Necef Başkonsolosluğu yeniden faaliyete geçti
'ta hükümet karşıtı protestocular tarafından 3 defa ateşe verilen 'ın Başkonsolosluğunun yeniden faaliyete başladığı bildirildi.

İran'ın Necef Başkonsolosu Hamit Makarm yaptığı açıklamada, 2 ay boyunca kapalı kalan konsolosluğun İran Devrimi'nin 41. yıl dönümünde yeniden çalışmalarına başladığını ifade etti. Makarm açıklamasında, başkonsolosluğun vize ve belgeleri tasdik etme işlemlerine başladığını, önümüzdeki haftalarda da faaliyetini genişleteceğini duyurdu.

Öte yandan Irak'ta Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı protestolarda göstericiler, Kasım ve Aralık aylarında İran'ın Necef Başkonsolosluğunu 3 defa ateşe vermişti. - ERBİL

Hükümet, Necef, Irak, İran, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

18:03  Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
10.02.2020 18:42:50