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BBC

İran'ın olimpiyatlarda madalya kazanan tek kadın sporcusu ülkesini terk etti

İran'ın bugüne kadar olimpiyatlarda madalya kazanan tek kadın sporcusu olan Kimia Alizadeh ülkesini terk ettiğini açıkladı. Tekvandocu Alizadeh, "Adaletsizliğin ve dalkavukluğun parçası olmak istemiyorum" dedi.

13.01.2020 11:11 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:58İran'ın olimpiyatlarda madalya kazanan tek kadın sporcusu ülkesini terk etti

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ülkede ortalık karışırken ABD ile savaşın eşiğine gelindi. ABD üslerinin vurulması, Ukrayna uçağının düşürülmesi gibi olayların peşi sıra geldiği ülkede bir şok daha yaşandı. 21 yaşındaki olimpiyatlarda tek madalya alan kadın tekvandocu Kimia Alizadeh, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla ülkeyi terk ettiğini bildirdi.

"BACAKLARINI ESNETMEK İFFETLİ BİR DAVRANIŞ DEĞİL"

Kadın sporcu, "İkiyüzlülüğün, yalanların, adaletsizliğin ve dalkavukluğun parçası olmak istemiyorum" dedi. Alizadeh İran hükümetinin kazandığı madalyaları siyasi çıkarları için kullandığını söyledi. Ünlü tekvandocu açıklamasında, "Ancak bir yandan da İranlı yetkililer, 'Bir kadın için bacaklarını esnetmek iffetli bir davranış değil' diyerek beni küçük düşürüyorlardı" ifadelerini kullandı. Kimia Alizadeh, hiçbir bir Avrupa ülkesinden davet almadığını da belirtti.

100 İLHAM VEREN KADINLAR LİSTESİNDEYDİ

İran'ın yarı resmi ajansı ISNA Perşembe günü Alizadeh'in Hollanda'ya gittiğini, antrenmanlarını bu ülkede sürdürdüğünü ve Tokyo Olimpiyatlarında İran dışında bir ülke için yarışmak istediğini bildirmişti. Kimia Alizadeh 2016 Rio Olimpiyatları'nda 57 kilogramda bronz madalya kazanmıştı. Alizade, Ekim ayında BBC'nin "100 ilham veren kadın" listesinde de yer almıştı.

ABD ÜSSÜNE SALDIRI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu. Pentagon'dan, el-Esad ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füze ile saldırı düzenlendiği açıklaması geldi.

AMERİKA DOĞRULADI

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, yaptığı yazılı açıklamada, "7 Ocak'ta ABD Doğu Yakası saatiyle akşam 5.30 sularında İran, Irak'taki ABD ve koalisyon kuvvetlerine bir düzineden fazla füze ile saldırı düzenledi. Bu füzelerin İran'dan fırlatıldığı ve ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlandırıldığı El Esad üssü ile Erbil üslerini hedef aldığı açıktır. İlk hasarları değerlendirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hoffman, İran'ın muhtemel saldırılarına karşı Pentagon'un tüm tedbirleri aldığını ve söz konusu iki üssün de İran'ın saldıracağına yönelik belirtiler üzerine teyakkuza geçirilmiş olduğunu kaydetti.

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Kasım Süleymani, İran, Spor, Güncel
BBC


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GÜL:Vicdani yok paranin pesine gider. Zaten zor günde kimin destek kimin köstek oldugu belli oluyor.
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HAKLI ADAM:Amerikaya gidersin birde tam olur
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FETİH:gel gel seni bekliyoruz.
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BİLEMEDİM:Ne diyeceğimi bilemedim
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KAZAN KALDIRAN:SPORCU OLMUŞSUN AMA BEYİNLİ SPORCU DEĞİL
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