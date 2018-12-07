İran'ın Opec'in Kısıtlama Kararından Muaf Olabileceği İddiası

İran
, Venezuela
, Libya
ve Nijerya
'nın içinde bulunduğu ekonomik durumlarından dolayı, OPEC'in dün vardığı petrol üretiminin kısıtlanması kararından muaf olabileceği iddia edildi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 175. Toplantısını bugün Avusturya
'nın başkenti Viyana
'da yapıyor. OPEC'in petrol üretimi kısıtlaması kararı üzerine ABD
'nin yaptırım uyguladığı İran ile ekonomisi kötü durumda olan Venezuela, Libya ve Nijerya'nın söz konusu karardan muaf tutulabileceği iddia edildi. Libya ve Venezuela'nın ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluğun pençesinde olması ve her iki ülkede de kaynaklara her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğu gerekçesiyle petrol kısıtlanmasından olumsuz etkileneceği düşünülüyor.
ABD yaptırımı altında olan İran için ise petrol üretimi kısıtlamasının ikinci bir ceza olabileceğinin düşünülmesi karardan muaf olabileceği düşüncesini doğurdu. Kısıtlama kararından etkilenmemesi beklenen bir diğer ülke olan Nijerya ise üç aylık bir başkanlık seçimi süreci içerisinde ve eğer üretim kısıtlaması gelirse ekonomisi çoğunlukla petrol üretimine bağlı olması sebebiyle zarar görecek. - VİYANA
07 Aralık 2018 Cuma 14:21