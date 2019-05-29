İran'ın sahte hesaplarla ABD kamuoyunu manipüle ettiği iddiası

İran
'la bağlantılı olduğu düşünülen birtakım sahte sosyal medya hesaplarının, ABD
kamuoyunu Tahran
'ın çıkarları doğrultusunda manipüle etmeye çalıştığı iddia edildi.
ABD'li siber güvenlik firması FireEye, sosyal medya platformlarında, İran'ın çıkarları doğrultusunda dezenformasyon faaliyeti yürüttükleri ileri sürülen grupların yöntemlerini "İran'ın Şüpheli Nüfuz Operasyonu" başlıklı raporda topladı.
Tahran yönetimine bağlı olduğu düşünülen sahte sosyal medya hesaplarının, geçen yıl yapılan Kongre ara seçimlerinde ABD Başkanı Donald Trump
'a karşı bazı politikacılar ve gazetecilerin sosyal medya hesaplarını taklit ederek kampanya yürüttüğü belirtildi.
Bazı sahte hesapların aktivist, muhabir ya da gazeteci kılığına büründüğü aktarılan raporda, söz konusu hesaplarda İsrail
ile Suudi Arabistan
'ı hedef alan ve Filistin
'i destekleyen içeriklerin göze çarptığı kaydedildi.
Araştırmada, İran'ın bu sayede sosyal medya faaliyetleriyle Amerikalı seçmenlerin kararlarını etkileyebileceği uyarısında bulunuldu.
Raporda, İran devletiyle bağlantılı olduğu düşünülen dezenformasyon faaliyetlerinin, Twitter
ve Facebook
başta olmak üzere sosyal medya platformlarında açılan sahte hesaplarla yapıldığı aktarıldı.
Öte yandan Twitter yöneticilerinden Yoel Roth, hesabından paylaştığı mesajında, İran bağlantılı olduğu tespit edilen 2 bin 800 sahte hesabın FireEye raporundan önce bu ay başında kaldırıldığını açıkladı.
Roth, "Bunlar, özel bir güvenlik firması FireEye'nin bugün açıkladığı hesaplar ancak bu rapor ya da bulgular bize sunulmadı." ifadelerini kullandı.
Tahran
, Amerika Birleşik Devletleri
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, Güncel
Kaynak: AA