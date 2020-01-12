İran'ın saldırdığı ABD üssü ilk kez yakından görüntülendi

ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından, İran 'ın misilleme yaparak vurduğu ABD üsleri ilk kez aktüel görüntülendi. İran füzelerinin Ayn el Esad'ta yol açtığı hasar CNN tarafından dünyaya gösterildi. ABD askerlerinin çoğunun yerel saatle akşam 23.00 sularında üssü terk ettiği, kalanların ise sığınaklara yerleşip füze saldırısını beklemeye başladığı bildirildi.

ABD'Lİ ASKERLERİN BAZILARI DIŞARIDAYDI

Kanalın ünlü muhabiri Arwa Damon, iki buçuk saat önce saldırının belirlendiğini bildiriyor. Yetkililer, sığınakların birkaç metre ilerisine düşen füzelerin can kaybına yol açmamasını 'mucize' olarak nitelendirirken üsteki askerlerin çoğunluğu sığınaklarda bekliyor olsa da, bazılarının dışarıda olduğu belirtildi.

İSTİHBARATI BÜYÜKELÇİ VERDİ

Dünyanın konuştuğu saldırının istihbaratı ise, Perşembe günü bir Avrupa büyükelçisi tarafından verildi. Büyükelçi, İran'ın füze saldırısının eli kulağında olduğunu söyledi.

İRAN ABD ÜSLERİNE SALDIRMIŞTI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurmuştu. Pentagon, el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füze ile saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.