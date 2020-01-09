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İran'ın saldırdığı ABD üssü ilk kez görüntülendi

İran'ın, Kasım Süleymani suikastı sonrası gerçekleştirdiği misillemenin ardından bombalanan bölgeden ilk görüntüler geldi. Saldırının ardından ABD üssü uydu fotoğrafları ile görüntülendi. Görüntülerde bölgede büyük hasar oluştuğu görülüyor.

09.01.2020 08:43 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:36

, Irak'taki ABD askerlerinin konuşlu olduğu 2 üsse 16 füzeyle saldırı gerçekleştirdi. İran'ın saldırısının uydu görüntüleri yayınlandı. Saldırının uydu fotoğraflarında, ABD üslerinde büyük hasarın meydana geldiği görülüyor.

'in haberine, İran'ın ateşlediği füzelerden 15'i Irak'ın batısındaki Ayn el-Essad üssüne, beşi Erbil'deki koalisyon güçleri karargahına, ikisi ise Ayn el-Essad üssü yakınındaki Hit kasabasının batısına düştü.

EN AZ 7 BİNA HASAR ALDI

Uydu fotoğraflarının Planet Labs Inc. tarafından sağlandığını belirten Reuters, Ayn el-Essad üssündeki en az yedi binanın büyük hasar aldığını, bunlardan üçünün de hangar olduğunu belirtti.

Reuters'in uydu fotoğrafları hakkındaki görüşlerine başvurduğu Monterey, Kaliforniya'daki Middlebury Institute of International Studies'den Jeffrey Lewis, 'İranlıların üsteki Amerikalıların kullandığı kısımları hedef aldıklarını ve bunları vurduğunu' ifade etti.

NE OLMUŞTU?

ABD, İranlı General Kasım Süleymani'yi 3 Ocak'ta öldürmüştü. Tahran Yönetimi, ABD'ye karşı intikam yeminleri etmişti ve Irak'ta yer alan ABD üslerini bombalamıştı. İran, saldırıda 80 ABD'linin öldürüldüğünü duyurmuştu. ABD kanadı ise saldırıyı doğrularken ölü sayısını reddetmiş ve "Saldırıda hiçbir ABD'li ölmemiştir" açıklamasında bulunmuştu.

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İran'ın saldırdığı ABD üssü ilk kez görüntülendi

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