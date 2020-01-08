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İran'ın tepkisinden korkan Suudi Prensler ülkeyi terk ediyor

Suud prensleri ve aileleri, İran'ın şehit Süleymani suikastına tepkisinden panikledi ve bu sebeple ülkeyi terk edip Avrupa'ya uçmaya başladı.

08.01.2020 11:16 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:28

Yemeni Press sitesi, Suud prensleri ve ailelerinin 'ın şehit Süleymani suikastına tepkisinden paniklediğini ve bu sebeple Suudi Arabistan'dan ayrılmaya başladıklarını duyurdu.

AVRUPA'YA UÇUYORLAR İDDİASI

Yemeni Press'in haberine göre; Suud prensleri ve aileleri bir kaç gündür gizlice ve medya gözünden uzak bir şekilde Riyad, Ciddi ve Mekke havaalanlarından başkentlerine doğru uçmaya başladıklarını kaydetti.

İRAN'IN TEPKİSİNDEN KORKTULAR

Yemeni Press, bu hareketin sebebini, Suud prenslerinin İran'ın Amerika terör devletinin Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutanı Ebu Mehdi Mühendis'e yönelik düzenlediği terör saldırısına göstereceği tepkiden korkması şeklinde açıkladı.

İran'ın tepkisinden korkan Suudi Prensler ülkeyi terk ediyor

Avrupa, İran, Dünya, Güncel


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