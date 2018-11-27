İran'ın Türk Vekillerinden Ermeni Sempatizanlarına Sert Tepki

27 Kasım 2018 Salı 14:37



27 Kasım 2018 Salı 14:37

İran'ın Güney Azerbaycan bölgesinin Türk milletvekilleri Karabağ'ı uydurma adla anan Ermeni sempatizanlarına sert tepki gösterdi.Yolpress sitesinin yaptığı habere göre 25 Kasım'da Başkent Tahran'da gerçekleşen İran Futbol Süper Liginin 13. haftasında Persepolis ve Tebriz'in Traktörsazi takımlarının maçında bir grup taraftar tribünlerde Karabağ'ı uydurma Ermeni adla andıran pankart açtı. Maça ev sahipliği yapan Tahran'ın Persepolis takımının taraftarları stadyumda açtıkları büyük pankartta işgal altında olan Karabağ topraklarına verilmiş uydurma Ermeni Artsah ismini yazdı.İran polisinin kayıtsız kaldığı olaya tepki İran İslam Cumhuriyeti Meclisinin Türk Milletvekillerinden geldi. Erdebil eyaletinin Germi şehrinin Türk milletvekili Seyed Himayet Mirzade, stadyumda açılan pankartın önceden planlanmış olduğunu vurguladı ve "Azerbaycan milleti (Güney Azerbaycan) bu gibi kışkırtıcı olaylara nasıl tepki göstereceğini çok iyi biliyor" yanıtını verdi. Mirzade, Karabağ'ın isminden de anlaşıldığı gibi kime ait olduğunun bilindiğini belirterek, Ermenistan'ın bu haksız gaspa son verilmesi gerektiğini söyledi.Yolpress sitesine konuşan Tebriz vekili Şehabeddin Bimigdar bu tür işlerin uluslararası camiada bir değeri olmadığını ve boş çabalar olduğunu ifade etti. Bimigdar olayı ve Azerbaycan Türklerine yapılan saygısızlığı mecliste takip edeceğini ve bizzat Spor Bakanını mecliste uyaracağını belirtti."Karabağ işgaline göz yumarsak Filistin işgaline de göz yummalıyız"Sosyal hesabından tepkisini gösteren bir diğer isim Merend'in milletvekili oldu. Mohammed Hasannejad olaya Twitter hesabından tepki vererek "Eğer bugün Ermeni'nin Karabağ'a hakim olmasına susarsak yarın Yahudi'nin Filistin'e hakim olması, Hıristiyan'ın Bosna-Hersek hakimiyetini ve Budaların Asya'nın Güney Doğu Müslümanlarına hakim olmalarını beklemeliyiz" cümlelerini yazdı. Hasannejad "Ey Müslüman, takım [futbol] rekabetleri için Allah'ın hükmünün ihlal etmesine göz yumma" diye çağrıda bulundu.Federasyon Tahran takımları konusunda hep pasif davranıyorTürkiye ile en uzun sınır hattı olan Batı Azerbaycan eyaletinin merkezi Urmiye'nın milletvekili, İran Futbol Federasyonunu başkent takımları konusunda pasif davranış ve sessiz kalmakla suçladı. Urmiye vekili Ruhullah Hazretpur, Federasyonu bu tür kışkırtıcı olaylarda tepkisiz kalarak Tahran takımlarının lehine pasif kaldığını iddia etti. Hazretpur, Karabağ'ın İslam dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizerek bu tür işlerin insanlık haklarına aykırı olduğunu belirtti. Vekil Hazratpur bu gibi yanlışların faillerinin cahilliğinden kaynaklandığı olmazsa bile Panizm kökenine dayandığını açıkladı. Olayı gereken mercilerden takip edeceklerini ifade etti.İran'da Ermeni lobisinin önüne geçen olmadıSayıları 100 bin civarında olan İran Ermenileri ülkede çok özel imkanlara sahip. İran Meclisinde iki bağımsız milletvekiline sahip Ermeni azınlığı siyasette de oldukça etkili bir röle sahip. Nüfusları milyonlara ulaşan İran Türkleri, anadilinde eğitim ve hatta kendi çocuklarına Türkçe isim vermek özgürlüğüne sahip olmadığı halde, Ermenilerin ilkokuldan itibaren anadillerinde eğitim ve çeşitli kültürel siyasal avantajlara tabi tutularak özel statüyle başka etnik gruplardan seçildikleri biliniyor. Giyim kuşam konusunda en ufak taviz vermeyen ve kadınları kapanmaya zorlayan Tahran yönetimi Ermenilerin alkollü ziyafetlerine ve kadınların kapanma zorunluluğu olmayan spor ve kültürel olimpiyatlarına devlet bütçesi tahsis ediyor. Pratikte kara sınırlarından tek ülkeyle ilişkisi olan Ermenistan'ın İran'la özel ilişkileri var. İran, Erivan'ın en çok ticari ilişkileri olan ülkedir. Yönetimini her zaman İslam adıyla teorize etmeye çalışan İran, Ermenilerin sözde soykırım iddialarının propagandalarına da kendi topraklarında müsaade gösterdi. Sözde soykırımı anma yürüyüşlerine defalarca başkent Tahran ve yoğunlukta olan İsfahan'da özel izin çıkartan İran yetkilileri; protestocuların Türkiye bayrağının yakılmasına ve Ankara karşıtı radikal sloganlarına da sessiz kaldı. - TAHRAN