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İran'ın Türkiye'ye teslim ettiği PKK'lı terörist tutuklandı

İran'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cezaevinden tahliye ederek Türkiye'ye teslim ettiği PKK'lı terörist, Van'da tutuklandı.

16.04.2020 11:16 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:18
İran 'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cezaevinden tahliye ederek Türkiye 'ye teslim ettiği PKK'lı terörist, Van'da tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İran'da girdiği çatışmada yakalanan "Argeş" kod adlı F. D'nin, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında cezaevinden tahliye edildikten sonra Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim edildiği belirtildi.
Teröristin 11 Nisan'da Van'a getirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Örgüt mensubu F.D. sorgusunda, 2015 ve 2016 yıllarında Başkale Kamışlı Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ve Başkale Eşmepınar Jandarma Karakoluna yapılan silahlı saldırı ile Başkale Çamlık bölgesinde yola döşenen mayın ve el yapımı patlayıcı saldırı olayları hakkında itiraflarda bulunmuş, Özalp ilçesi kırsalında bulunan bir karakola yapılan silahlı saldırı olayında ise bulunduğunu beyan etmiştir. Örgüt mensubu, hakkında hazırlanan tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır."
Açıklamada, hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, halkın huzuru, devletin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. İran’ın Türkiye’ye teslim ettiği PKK’lı terörist tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, İran, PKK, Güncel
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