İran'ın üst düzey komutanlarından Ferhad Debiriyan, Suriye'de öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye 'deki üst düzey mensuplarından Ferhad Debiriyan'ın Şam'da öldürüldüğü bildirildi.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye'nin başkenti Şam'daki Zeynebiyye bölgesinin sorumlusu Debiriyan'ın dün gece Şam'da hayatını kaybettiğini duyurdu.

NASIL ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE İLİŞKİN BİLGİ VERİLMEDİ

İranlı komutanın nasıl öldürüldüğüne ilişkin bilgi verilmedi. Debiriyan'ın terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin antik Tedmür (Palmira) kentini işgal ettiği 2015'te Tedmür komutanı olarak görev yaptığı belirtildi.

RUSYA VE PUTİN'E KARŞI ÇIKAN İSİMLERDEN BİRİYDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından olan Ferhad Debiriyan, Rusya'nın Suriye'ye müdahil olmasına karşı çıkan isimlerin başında geldiği biliniyordu. İranlı komutanın Putin ile ilgili ses kayıtlarında ise 'O Kafir' diye bahsettiği de gündemde yer almıştı.

Ferhad Debiriyan

KASIM SÜLEYMANİ DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlenen saldırıda İran'ın efsane komutanlarından General Kasım Süleymani öldürülmüştü. Kasım Süleymani'nin ölümünü ABD üstlenirken, İran misilleme olarak ABD üslerini vurmuştu. İki ülke daha sonra gerilimi tırmandırmaktan vazgeçerek, sakinliğini korumuştu.