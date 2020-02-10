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İran'ın 'Zafer-1' uydusu, Hint Okyanusu'na düştü

İran'ın uzaya fırlattığı 'Zafer-1' uydusu, yeterli hıza ulaşamaması nedeniyle Hint Okyanusu'na düştü.

10.02.2020 16:15 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:15İran'ın 'Zafer-1' uydusu, Hint Okyanusu'na düştü

'ın uzaya fırlattığı 'Zafer-1' uydusu, yeterli hıza ulaşamaması nedeniyle Hint Okyanusu'na düştü. İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ABD'nin başarısız olan fırlatmalarını hatırlatarak, "Bugün, Zafer uydusu fırlatması başarısız oldu. Pek çok bilimsel projede olduğu gibi başarısız oldu" dedi.

İran'a ait 'Zafer-1' adlı uydu, hedeflenen saatte 7 bin 400 kilometre hıza ulaşamayarak 6 bin 400 kilometre hızda kaldı. İran medyası, uydunun Hint Okyanusu'na düştüğünü duyurdu. İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Zafer uydusunun fırlatması başarısız oldu. Birçok bilimsel proje gibi bu da başarısız oldu. Falcon 9, Juno II, ATLAS, Proton M, Antares başarısız olan birkaç ABD projelerinden. Ama biz durdurulamayız. Önümüzde Büyük İran Uydularımız var" ifadelerini kullandı.



İran, Dünya

Kaynak: DHA

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