04.07.2019 13:17
Haberler» Güncel» Haber

İran, İngiliz sanatçı Joss Stone'u sınır dışı etti

İran, İngiliz sanatçı Joss Stone

İngiliz sanatçı Joss Stone, ziyaret için geldiği İran'da ülkeye girişine izin verilmediğini ve gözaltına alınarak, sınır dışı edildiğini açıkladı.

İngiliz sanatçı Joss Stone, ziyaret için geldiği İran'da ülkeye girişine izin verilmediğini ve gözaltına alınarak, sınır dışı edildiğini açıkladı.
İngiliz soul ve R&B şarkıcısı, söz yazarı ve oyuncu Joss Stone, Instagram hesabından başörtülü şekilde paylaştığı görüntülü mesajında, "İran'a geldik, gözaltına alındık ve sonrasında sınır dışı edildik." dedi.
İran'ın Basra Körfezi'nde yer alan Kiş Adası'na geldiğini aktaran Stone, havalimanındaki yetkililere, konser vermek için değil, İran'ı görmek istediği için geldiğini anlatmaya çalışmasına rağmen kendisine ülkeye giriş izni verilmediğini söyledi.
Stone, hesabından paylaştığı mesajında, "Ülkede yasak olduğu için bir halk konseri veremeyeceğimizin fakındaydık. Şahsen bir İran hapishanesine girmeye bayılmıyorum ya da gittiğim ülkelerin politikasını değiştirmeye çalışmıyorum ve insanları da tehlikeye atmak istemiyorum. Görünen o ki yetkililer konser vermeyeceğimize inanmadılar. Bizi kara liste dedikleri bir listeye almışlar bunu da göçmen merkezine gittiğimizde anladık." ifadelerini kullandı.
Gece gözaltına alındığını sabah da sınır dışı edildiğini aktaran Stone, yetkililerin kendisine çok nazik ve kibar davrandığını ancak yaşadığı durum nedeniyle kalbinin kırıldığını dile getirdi.
Kaynak: AA
Güncel

Son Dakika Haberleri
15:51   Başkan Çelik'ten 'enflasyon farkı' açıklaması
15:51   FSM'deki çalışmalarda 1 haftanın ardından son durum havadan fotoğraflandı
15:51   Adana'nın Aladağ ilçesinde 12 kişinin öldüğü yurt yangını davasında karar- ARŞİV
15:51   Hafter güçlerinin göçmenleri hedef aldığı merkezde ölü sayısı 53'e yükseldi
15:50   Selendi'de 279 kök Hint keneviri ele geçirildi
15:50   Tunceli'de 'Anadolu Parsı' görüntülendi iddiası
15:50   Siirt'teki yangında fıstık ve üzüm ağaçları küle döndü