İngiliz şarkıcı Joss Stone, konser için gittiği İran'da sınır dışı edildi

32 yaşındaki İngiliz şarkıcı Joss Stone, turne kapsamında konser vereceği İran'dan sınır dışı edildiğini duyurdu. İranlı yetkililerin ülkede performans sergileyeceğine inanmadığını belirten Stone, "İran halka açık bir performans göstereceğime inanmadı" ifadelerini kullandı.

"İRAN HAPİSHANESİNE GİRMENİN HAYALİNİ KURMUYORDUM"

Sosyal medya hesabında yayınladığı videoda beyaz bir başörtüsü takan ve üzgün olduğunu belirten Stone, "Gözaltına alındık, sonra da sınır dışı edildik" ifadelerini kullandı. Stone, "Kadın olduğum için bu ülkede yasaklanmış olan bir halk konseri gerçekleştiremeyeceğimin fakındaydık. Şahsen, İran hapishanesine girmenin hayalini kurmuyorum. Gittiğim ülkelerin politikasını değiştirmeye çalışmıyorum, insanları da tehlikeye atmak istemiyorum. Ancak yetkililer bir halk performansında çalacağımıza inanmadılar ve bizi 'kara liste' dedikleri bir listeye aldılar, bunu da göçmen merkezine gittiğimizde anladık" şeklinde konuştu.

"KALBİM KIRILDI"

Görevlilerin kendilerine karşı oldukça iyi davrandığını belirten Stone, "Elbette hayal kırıklığına uğradım. Kalbim kırıldı ama doğru evraklarımız olmadığı için özür dilemesi gereken bizleriz" ifadelerini kullandı. Stone daha sonra İran'ın Basra Körfezi'nde yer alan Kiş Adası'na giden bir uçağa binerek görüntülerini paylaştı.