İran, İngiltere'yi "ABD yaptırımlarına uymamaya" çağırdı
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İngiltere'den ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarına uymamasını istedi.
16.03.2020 21:28 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:28
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İngiltere 'den ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarına uymamasını istedi.
İran devlet medyasına göre Zarif ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab telefon görüşmesi yaptı.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlerin ele alındığı görüşmede ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara da değinildi.
İngiltere, Almanya ve Fransa'ya Kovid-19'la mücadele için ülkesine gönderdiği yardımlar nedeniyle teşekkür eden Zarif, Londra yönetimine de ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına uymaması çağrısında bulundu.
İran devlet medyasına göre Zarif ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab telefon görüşmesi yaptı.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirlerin ele alındığı görüşmede ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara da değinildi.
İngiltere, Almanya ve Fransa'ya Kovid-19'la mücadele için ülkesine gönderdiği yardımlar nedeniyle teşekkür eden Zarif, Londra yönetimine de ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına uymaması çağrısında bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere, İran, Güncel
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