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İran, Irak'taki ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu iki üsse füze saldırısı düzenledi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar ve Erbil şehirlerindeki ABD askerlerinin de konuşlu olduğu hava üslerine balistik füzelerle saldırı düzenledi.

08.01.2020 03:52 | Son Güncelleme: 08.01.2020 03:52 İran, Irak'taki ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu iki üsse füze saldırısı düzenledi

Devrim Muhafızları Ordusu,  'ın Anbar ve Erbil şehirlerindeki ABD askerlerinin de konuşlu olduğu hava üslerine balistik füzelerle saldırı düzenledi. ABD yetkilileri saldırıları doğrularken, ölü ve yaralı konusunda herhangi bilgi paylaşılmadı. 

İran Devrim Muhafızları Kubüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği hava saldırısı sonucu öldürülmesi ile bölgede tırmanan gerginlik, bu kez İran tarafından düzenlenen iki saldırı ile üst düzeye çıktı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, önce Irak'ın Anbar vilayetinde ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne balistik füzelerle saldırı gerçekleştirdi. Yaklaşık 10 füzel saldırısı, dünya genelinde büyük yankı buldu. Ajansların, 'İran'dan ABD'ye misilleme saldırı' başlığıyla paylaştığı haberlerde saldırının görüntülerine de yer verildi. Bu saldırıdan kısa süre sonra bu kez Erbil'de yine ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Harris Hava Üssüne balistik füzelerlerle yeni saldırılar gerçekleştirildi. Pentagon yetkilileri saldırıları doğrularken, ölü ve yaralı konusunda herhangi bilgi paylaşılmadı. 



Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran, Dünya

Kaynak: DHA

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