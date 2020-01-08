Haberler » Dünya » İran, Irak'taki ABD hava üssünü vurdu - Haberler
BBC

İran, Irak'taki ABD hava üssünü vurdu

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Irak'taki el Esed Hava Üssü'nü vurduğunu açıkladı.

08.01.2020 03:00 | Son Güncelleme: 08.01.2020 04:10 İran, Irak'taki ABD hava üssünü vurdu

Devrim Muhafızları, ABD'nin 'taki el Esed Hava Üssü'nü vurduğunu açıkladı. Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer de Anbar vilayetindeki üsse roket saldırısı düzenlendiğini doğruladı.

Başkent Bağdat'ın batısındaki üsse en az 6 füzenin isabet ettiği belirtiliyor.

İran'ın yarı resmi ajansı Fars, "intikam başlıyor, ABD üssüne füze saldırısı" mesajıyla saldırıya ait olduğu belirtilen görüntüleri yayınladı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin savaş nedeni olduğunu söylemişti.

Ayrıntılar geliyor...


Amerika Birleşik Devletleri, Devrim Muhafızları, Irak, İran, Dünya
BBC


Dünya

Son Dakika Haberleri

04:16   'Kasım Süleymani'nin intikamı alınacak' diyen İran, ABD hedeflerini vurdu - Haberler
04:12   Beyaz Saray Sözcüsü: Durumu yakından takip ediyoruz - Haberler
03:52   İran, Irak'taki ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu iki üsse füze saldırısı düzenledi - Haberler
03:07   İran, ABD'nin Irak'ta bulunan Ayn el-Esad hava üssüne balistik füzeli saldırı düzenledi - Haberler
03:00   İran, Irak'taki ABD hava üssünü vurdu - Haberler
00:57   İranlı haber ajansından çok konuşulacak Trump'a suikast görüntüleri - Haberler
00:28   Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Libya anlaşmasını eleştirdi: Egemenlik haklarımızı ihlal ediyor - Haberler
23:30   Gezi eylemleriyle ilgili Davutoğlu'ndan yıllar sonra gelen açıklama: Tayyip Bey'i Taksim'e götürmek için uğraştım, ikna edemedim - Haberler
22:55   Annesi tarafından 'temiz hava alması için' balkondaki pusetine konan bebek donarak öldü - Haberler
22:41   Donald Trump'tan İran'ın tehditlerine yanıt: Her türlü misillemeye hazırız - Haberler
8.01.2020 04:26:26