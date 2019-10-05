Haberler » Dünya » Haber

İran: ırak'taki olayların arkasında siyonistler var

İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, Irak'ta 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiği gösterilerin ardında Siyonistler ve terör destekçilerinin bulunduğunu belirtti.

05.10.2019 10:21İran: ırak'taki olayların arkasında siyonistler var
İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, Irak'ta 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiği gösterilerin ardında Siyonistler ve terör destekçilerinin bulunduğunu belirtti.
İran'ın Mehr ajansının haberine göre, İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter üzerinden "Yıllardır Irak'ı güvensiz bir hale getirmeye çalışan yabancı düşmanlar, şimdi de bu ülkeyi başka bir şekilde dengesizleştirmek istiyor. Düşmanların Irak halkının meşru taleplerini yönlendirmesine izin verilmemeli. Hiç şüphesiz Irak'taki son olayların arkasında Siyonistler ve terörizminin destekçileri var" ifadelerini kullandı.



Meclis Başkanı, Hüseyin Emir, İran, Irak, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
14:04 Yunanistan'dan ABD'ye 'Doğu Akdeniz'deki sondaj geriliminin sona erdirilmesi için yardım' çağrısı
14:03 Felçli hastalar için yeni umut: Beyinle kontrol edilen yapay iskelet
13:59 Hastanede yangın söylentisi paniğe neden oldu: 20 yaralı
13:42 Rusya 'matruşka' elması konuşuyor
13:31 Suudi Arabistan, evli olmayan turistlerin aynı odayı paylaşmasına izin verdi
13:31 Martin Scorsese: Marvel filmleri sinema değil, eğlence parkını anımsatıyor
13:31 Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması: Belki bugün belki yarın