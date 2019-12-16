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İran: İsrail rejimini tanımıyoruz

ASYA Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu'nda (APA) İran, İsrail rejimini tanımadıklarını belirterek, bunun kayda geçmesini istedi.

16.12.2019 20:02 | Son Güncelleme: 16.12.2019 20:03İran: İsrail rejimini tanımıyoruz

ASYA Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu'nda (APA) , rejimini tanımadıklarını belirterek, bunun kayda geçmesini istedi.

Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ev sahipliğinde Antalya'da yapılan ' Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü' temasıyla gerçekleştirilen APA'nın 12'nci Genel Kurulu tamamlandı. 42 ülkenin üye olduğu APA'da 3 gün süren görüşmelerin sonuç bildirgesi açıkladı. Bildirgeye göre iki yıldır APA'nın başkanlığını yapan Türkiye'nin 2020- 2021 yıllarında da APA'ya başkanlık yapması kararı alındı. Bildirgede ülkelerin 2022- 2023 başkanlık için adayları olmadığı açıklandı.

İRAN: İSRAİL REJİMİNİ TANIMIYORUZ

Bildirgenin sonunda söz alan İranlı heyet, İsrail rejimini tanımadıklarını belirterek, "Geniş rapora şerh koymak istiyoruz. Bunun resmi toplantıda kayda geçmesini istiyoruz" dedi. APA'nın sekreteri, İran'ın şerh koyma talebini aldıklarını kaydetti.



Türkiye, İsrail, Asya, İran, Güncel

Kaynak: DHA

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