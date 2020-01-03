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İran, İsviçre elçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'yi temsil eden İsviçre Büyükelçisini bakanlığa çağırarak, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin öldürülmesini resmi olarak protesto etti.

03.01.2020 11:13 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:13 İran, İsviçre elçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'yi temsil eden Büyükelçisini bakanlığa çağırarak, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin öldürülmesini resmi olarak protesto etti.

İran merkezli Mehr Ajansı'nda yer alan habere göre, İran'da diplomatik misyonu bulunmayan ABD'yi temsil eden İsviçre'in Tahran Büyükelçisi Markus Leitner Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin öldürülmesi protesto edildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, "İsviçre Büyükelçisine Washington'un hareketinin bariz bir devlet terörü örneği olduğu ve ABD yönetiminin tüm sonuçlarından sorumlu olduğu söylendi" ifadelerini kullandı.



Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, İran, Dünya

Kaynak: DHA

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