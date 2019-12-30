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İran kaçak yakıt taşıyan gemiye el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde kaçak yakıt taşıyan bir gemiye el koydu.

30.12.2019 21:12 | Son Güncelleme: 30.12.2019 21:17 İran kaçak yakıt taşıyan gemiye el koydu
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde kaçak yakıt taşıyan bir gemiye el koydu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'ndeki Abu Musa Adası yakınlarında seyir halinde olan bir kaçak yakıt gemisine el koydu. Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, gemide 1 milyon 312 litre kaçak yakıt bulunduğu ve geminin Hürmüz Boğazı/na doğru yol aldığı ifade edildi. Gemiye el konmasının ardından Malezya vatandaşı 16 mürettebat tutuklanırken, geminin hangi ülkeye ait olduğu ise açıklanmadı.

İran Devrim Muhafızları, yıl içinde kaçak yakıt taşıdıkları gerekçesiyle aynı bölgede 5 gemiye daha el koymuştu. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

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