Haberler » Dünya » İran, kadınların 40 yıl sonra stadyumdan izlediği maçı 14-0 kazandı

İran, kadınların 40 yıl sonra stadyumdan izlediği maçı 14-0 kazandı

İran 40 yıldır devam eden kadınların stadyumlarda futbol maçlarını izlemesi yasağını kaldırdı. İran'ın Kamboçya'yı 14-0 yendiği maçta başkent Tahran'daki Azadi Stadyum'da 3 binden fazla kadın futbol sever de yer aldı.

11.10.2019 13:36İran, kadınların 40 yıl sonra stadyumdan izlediği maçı 14-0 kazandı
İran 40 yıldır devam eden kadınların stadyumlarda futbol maçlarını izlemesi yasağını kaldırdı. İran'ın Kamboçya'yı 14-0 yendiği maçta başkent Tahran'daki Azadi Stadyum'da 3 binden fazla kadın futbol sever de yer aldı.

78 bin kişilik stadyumda kadınların ve erkeklerin yan yana oturmasına müsaade edilmedi. Kadın ve erkek spor severler demir parmaklıklarla birbirinden ayrıldı. Bu durumu eleştiren İran Milli Takımı kaptanının kız kardeşi Meryem Shojaei stadyumda boş yerler olsa bile kadınlara sadece 3 bin 500 kişilik yer bırakıldığını belirtti.
Euronews.com'da Görüntüle

Kamboçya, Tahran, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
15:21 Barış Pınarı Harekatı: AB'nin endişeleri neler? Türkiye'ye yaptırım uygulamayı göze alabilir mi?
15:18 Barış Pınarı Harekatı IŞİD'lilerin tutulduğu hapishanelerde toplu firar tehdidi yaratır mı? BBC...
14:55 Uzayda yürüyen ilk insan hayatını kaybetti
14:37 Norveç ve Finlandiya Türkiye'ye silah satışını durdurdu
14:37 Fransa: Türkiye'ye yönelik AB yaptırımları masada
14:37 FAZ: Tek başına kalmış bir Türkiye Ortadoğu girdabına kapılabilir
14:37 Halle saldırısının zanlısı suçunu itiraf etti
11.10.2019 15:46:19