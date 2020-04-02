İran Kasım Süleymani’yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran’ı uyardı

İran , Devrim Muhafızları Ordusu Generali Kasım Süleymani'nin Ocak ayının başında ABD tarafından öldürülmesinin ardından intikam yeminleri etmişti. Bu kapsamda; ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Irak 'taki ABD askerlerine bir saldırı planladığı yönünde bilgiye sahip olduklarını ve böyle bir saldırıyı karşılıksız bırakmayacaklarını açıkladı.

"BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDER"

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran'a uyarıda bulundu. Trump açıklamasında, "Gelen bilgilere ve inancımıza göre İran veya uzantıları, Irak'taki Amerikan askerlerine ve/veya varlıklarına yönelik sinsi bir saldırı planlıyor. Eğer bu olursa İran bunun bedelini gerçekten çok ağır şekilde öder" ifadelerini kullandı.

Trump, nasıl bir saldırı istihbaratı aldıklarına yönelik herhangi bir detay paylaşmadı.