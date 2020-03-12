İran korona virüsü nedeniyle IMF'den yardım istedi
İran korona virüsü ile mücadelede kullanmak için IMF'den 5 milyar dolarlık yardım talebinde bulundu.
12.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:40
İran korona virüsü ile mücadelede kullanmak için IMF'den 5 milyar dolarlık yardım talebinde bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanına mektup göndererek korona virüsle mücadelede yardım almak için acil durum fonundan 5 milyar dolar talep ettiklerini belirtti. Himmeti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada IMF'nin yeni tip korona virüsü ile mücadelede ayırdığı 50 milyar dolarlık paketten faydalanmak için yardım talebinde bulunduklarını söyledi.
Diğer yandan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda IMF'nin İran'dan gelen yardım talebine hızlı bir şekilde cevap vermesi gerektiğini belirtti.
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, geçtiğimiz günlerde korona virüsten etkilenen ülkelere 50 milyar dolarlık destek sağlanacağını duyurmuştu.
İran'da korona virüs vak'a sayısı 10 bin 75'e ulaşırken, 429 kişi ise hayatını kaybetti.
(Aynur Sena Çabuk/İHA)
Sosyal medya hesabından açıklama yapan İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanına mektup göndererek korona virüsle mücadelede yardım almak için acil durum fonundan 5 milyar dolar talep ettiklerini belirtti. Himmeti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada IMF'nin yeni tip korona virüsü ile mücadelede ayırdığı 50 milyar dolarlık paketten faydalanmak için yardım talebinde bulunduklarını söyledi.
Diğer yandan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda IMF'nin İran'dan gelen yardım talebine hızlı bir şekilde cevap vermesi gerektiğini belirtti.
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, geçtiğimiz günlerde korona virüsten etkilenen ülkelere 50 milyar dolarlık destek sağlanacağını duyurmuştu.
İran'da korona virüs vak'a sayısı 10 bin 75'e ulaşırken, 429 kişi ise hayatını kaybetti.
(Aynur Sena Çabuk/İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Merkez Bankası, İran, Güncel
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