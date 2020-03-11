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İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüsün ilacını bulduklarını açıklayan İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, "Alacağımız olumlu neticeler kesinleşirse ilacı piyasaya süreceğiz" dedi.

11.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:34

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, koronavirüsüne karşı ürettikleri ilaçtan tedavilerde olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi.

"İLAÇ, 24 SAAT İÇERİSİNDE ETKİSİNİ GÖSTERDİ"

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, koronavirüsüne yakalanan hastalar için kullanılan ve bağışıklık sistemini güçlendiren Actemra ilacının bazı şehirlerde hastaları iyileştirdiğini söyleyerek, "İlaç 24 saat içerisinde etkisini gösterdi. Ancak kesin bir şey söylemek için henüz erken" dedi.

"NETİCELER KESİNLEŞİRSE PİYASAYA SÜRÜLECEK"

Kullanılan ilacın ilk 24 saat içerisinde etkisini göstermeye başladığını belirten Cihanpur, ilacın etkilerine yönelik uzmanların incelemelerinin devam edeceğini ifade ederek, "Alacağımız olumlu neticeler kesinleşirse ilacı piyasaya süreceğiz" şeklinde konuştu.

3 HAFTA İÇERİSİNDE PİYASAYA SÜRÜLEBİLİR

Tamamen yerli imkanlarla ilacın üretildiğini kaydeden İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ilacın piyasaya girmesinin 3 haftayı bulabileceğini belirtti.

254 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'da artan koronavirüsü nedeniyle şuana kadar ülke genelinde görülen vaka sayısı 9 bin olurken 354 kişi hayatını kaybetti.

İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek

Kaynak: İHA

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, İran, Sağlık, Dünya, Güncel

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Yorumlar (44)
DELİDİR AMA!:Evet bulmuşlar . Muska takıyor muşsun (!)
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YALAN:Bu İran palavradan başka birşey üretemez amerikanın gizli ve gerçek dostu.
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HAYRİ:Hani Çin''de ilacı bulmuştu? hep hikaye çıkıyor bunlar.
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DALGA MI GEÇİYONUZ:Adamlar zaten var olan bir ilacı kullanmış. . . Adını bile vermişler. . . İlaç bağışıklık sistemini destekleyen güçlendiren bir ilaç. . . . Ha fiyatı biraz kallavi 2000 - 2200 tl civarı. . . . İsteyen herkes internetten sipariş verebilir. . . . İnşallah bu hastalık bir an önce kontrol altına alınır. . . . Ancak boş tatava işlerle ortalığı velveleye vermekle olmuyor bu işler. . .
Cevap Yaz 1 2
YALAN:iran bir probaganda ülkesidir. sadece slagan ve siyaset üretir. kesinlikle inanmayın. 2-3 hafta sonra da ilacı denedik hastaları iyileştirdi diyecekler. ama ilaç gerçekte olmadığı için uluslararası pazara çıkamayacak.
Cevap Yaz 1 1
SERW:ya gidin işinize. hayvan deneyi yok . . bir ön çalışma yok. ilacı bulduk!! bizimkiler de buldu. . şalgam kele paça sarımsak limonlu su. . .
Cevap Yaz 9 124
BURAK:Hayatım da iran kadar boş ne yaptığını bilmeyen ülke görmedim,bi hayır gelmez o ilaçdan daha çok zarar verir %100
Cevap Yaz 18 78
MURAT:Yolcu uçağını savaş uçağından ayıramayıp düşüren adamlar koronavirüs ilacınımı bulacak ?
Cevap Yaz 7 45
LAZO:Koca uçagı göremediler vurdular. Bide yalan söylediler. Daha önce hangi ilacı bulmuşlar. Atma Tahran Atma
Cevap Yaz 5 25
COŞTU:Aferim nasıl buldunuz kim kaybetti de siz bulacaksınız suriyede ki katlettiğiniz masum insanların ahı çok ağır çıkacak sizden daha durun siz
Cevap Yaz 5 24

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