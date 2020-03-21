Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İran korona virüsünün ilacını 10 gün içerisinde piyasaya süreceğini açıkladı - Haberler

İran korona virüsünün ilacını 10 gün içerisinde piyasaya süreceğini açıkladı

İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Muhammed Rıza Şane Saz, korona virüs ile mücadelede kullanılacak ilacın 7 ila 10 gün içerisinde piyasaya sürüleceğini açıkladı.

21.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:14
İran korona virüsünün ilacını 10 gün içerisinde piyasaya süreceğini açıkladı
İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Muhammed Rıza Şane Saz, korona virüs ile mücadelede kullanılacak ilacın 7 ila 10 gün içerisinde piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Korona virüs ile mücadelede kullanılacak ilacın ilk ham maddesinin dün ülkeye getirildiğini söyleyen İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Şanesaz, ilacın tamamen yerli üretim olduğunu kaydederek, "Korona virüsü taşıyan hastalara iyi gelen bu ilacı 7 ila 10 gün içerisinde piyasaya süreceğiz" dedi.

Söz konusu ilacın klinik testlerinin başarılı bir şekilde yapıldığını ve bazı hastalar üzerinde test edildiğini vurgulayan Şanesaz, "İlacın piyasaya sürülmesi için gerekli izinler alındı" ifadesini kullandı.

İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde korona virüs vakası 20 bin 610 olarak açıklanırken ölü sayısının bin 556 olduğu belirtildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Etiketler : İran, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın Haberler
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın
Bakan Selçuk’a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı? Haberler
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
’Neden evden çıktınız?’ sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti Haberler
"Neden evden çıktınız?" sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti
’Bu adam altına kaçırıyor’ ifadesi boşanma sebebi sayıldı Haberler
'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesi boşanma sebebi sayıldı
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı Haberler
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı
’Evde kalın’ çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi Haberler
"Evde kalın" çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi
Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı Haberler
Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı Haberler
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı

Son Dakika Güncel Haberleri

Miraç Kandili - Haber Uzunköprü'de koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı - Haber Ortağını göğsünden vurdu, 'kazayla oldu' dedi - Haber 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulacak - Haber İşaret diliyle korona virüs kuralları anlatıldı - Haber Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak - Haber Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti - Haberler Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı - Haber Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor - Ekonomi
Loading