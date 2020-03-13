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İran'da ordu, koronavirüse karşı sokakları boşaltacak

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 514'e yükseldiği İran'da Genelkurmay Başkanlığı; çarşı, pazar, alışveriş merkezleri ile sokak ve caddeleri boşaltacaklarını açıkladı.

13.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:56
İran'da ordu, koronavirüse karşı sokakları boşaltacak

İran Genelkurmay Başkanlığı, bugüne kadar ülkede 514 kişinin hayatını kaybettiği koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çarşı, pazar, alışveriş merkezleri ile sokak ve caddeleri boşaltacaklarını açıkladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran'da ordu da sokağa iniyor.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, koronavirüs önlemleri çerçevesinde ülke lideri Ali Hamaney'in talimatıyla kurulan karargahın ilk toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

1000 SAĞLIK MERKEZİ OLUŞTURULACAK

Bakıri, tüm İranlıların 10 gün içinde sağlık kontrolünden geçirileceğini ve şüphelilerin tedavi altına alınacağını belirtti. İranlı yetkili, bunun için ülke genelinde 1000 sağlık merkezinin oluşturulacağını ve muayenelerin klinik ortamında yapılacağını söyledi.

SOKAKLAR BOŞALTILACAK

Tümgeneral Bakıri, koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde çarşı, pazar, alışveriş merkezleri ile sokak ve caddelerin 24 saat içinde boşaltılacağını kaydetti.

Bakıri, güvenlik güçlerinin İçişleri Bakanlığı ve valiliklerle koordineli bir şekilde sokakları boşaltma görevini yürüteceğini ifade ederek, halka Sağlık Bakanlığının tavsiyelerine uyma çağrısında bulundu.

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Kaynak: AA

Etiketler : Genelkurmay Başkanlığı, İran, Güncel

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