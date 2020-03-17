İran koronavirüs teşhis kiti üretmeye başlayacak
İran Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Yardımcısı Sorena Settari, gelecek haftadan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhis kiti üretmeye başlayacaklarını duyurdu.
17.03.2020 20:46 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:46
İran Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Yardımcısı Sorena Settari, gelecek haftadan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhis kiti üretmeye başlayacaklarını duyurdu.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Settari, koronavirüs teşhis kitlerinin üretilmesi için 6 şirket ile anlaşma imzalandığını ve ihtiyaç duyulan malzemelerin ülkede üretileceğini ifade etti.
Settari, 3 şirketin ürettiği teşhis kitlerinin ilk onaydan geçtiğini ve gelecek haftaya kadar diğer şirketlerin de seri üretime geçeceğini belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Settari, birçok şirketin kurulma sürecinde olduğunu bu nedenle karmaşık yapıya sahip koronavirüsle savaşa girmek için tam bir hazırlıklarının olmadığını ancak hızlı geliştiklerini ve salgına karşı yerli ilaç üretmek amacıyla çalıştıklarını kaydetti.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Settari, koronavirüs teşhis kitlerinin üretilmesi için 6 şirket ile anlaşma imzalandığını ve ihtiyaç duyulan malzemelerin ülkede üretileceğini ifade etti.
Settari, 3 şirketin ürettiği teşhis kitlerinin ilk onaydan geçtiğini ve gelecek haftaya kadar diğer şirketlerin de seri üretime geçeceğini belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Settari, birçok şirketin kurulma sürecinde olduğunu bu nedenle karmaşık yapıya sahip koronavirüsle savaşa girmek için tam bir hazırlıklarının olmadığını ancak hızlı geliştiklerini ve salgına karşı yerli ilaç üretmek amacıyla çalıştıklarını kaydetti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı, İran, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Güncel
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Güncel
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı